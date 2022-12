Em reunião da direção do Partido Comunista da China, Xi pede unidade na aplicação das decisões do 20º Congresso

Apoie o 247

247 - Uma reunião do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizada na segunda (24) e terça-feira enfatizou o esforço pela unidade para implementar as principais decisões e planos feitos no 20º Congresso Nacional do Partido, informa o Diário do Povo.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, fez um importante discurso ao presidir a reunião de crítica e autocrítica realizada de segunda a terça-feira.

A reunião teve como tema implementar integralmente o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era; desenvolver uma compreensão profunda do significado decisivo de estabelecer a posição central do camarada Xi Jinping no Comitê Central do Partido e em todo o Partido e estabelecer o papel orientador do seu pensamento; fortalecer a consciência da necessidade de manter a integridade política, pensar em termos de visão global, seguir o núcleo de liderança e manter o alinhamento com a liderança central do Partido; manter-se confiante no caminho, teoria, sistema e cultura do socialismo com características chinesas; defender a posição central do camarada Xi Jinping no Comitê Central do Partido e em todo o Partido e defender a autoridade do Comitê Central do Partido e sua liderança centralizada e unificada, e unir e liderar os quadros do Partido na implementação com grande esforço e determinação das principais decisões e planos feitos no 20º Congresso Nacional do PCCh.

Foi enfatizado na reunião que este ano foi um ano extremamente importante na história do Partido e do país.

Diante de um ambiente internacional com ventos fortes e águas agitadas, e as tarefas desafiadoras e árduas de reforma, desenvolvimento e garantia de estabilidade nacional, o Comitê Central do PCCh com o camarada Xi Jinping no núcleo uniu e liderou todo o Partido e os chineses para enfrentar os desafios, garantindo a estabilidade econômica e social geral, de acordo com a reunião.

A economia manteve um crescimento positivo ao longo do ano, com estabilidade geral no emprego, preços estáveis e bom desempenho do balanço de pagamentos internacionais, observou a reunião.

A produção de grãos da China ultrapassou 650 milhões de toneladas pelo oitavo ano consecutivo, com a segurança alimentar, a segurança energética e o bem-estar das pessoas efetivamente garantidos. O país também sediou com sucesso os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno de Pequim 2022.

Todas as conquistas não foram fáceis e devem ser muito valorizadas, observou a reunião.

Foi unanimemente acordado pelos membros do Birô Político que o ano passado provou o significado decisivo de estabelecer a posição central do camarada Xi Jinping no Comitê Central do Partido e em todo o Partido e estabelecer o papel orientador do Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era.

Xi comentou as autoavaliações dos membros do Birô Político, um por um, apresentou os requisitos para cada um deles e fez comentários resumidos.

Ele disse que a reunião foi bem-sucedida e muito eficaz, o que foi benéfica para aumentar a unidade, a prontidão para enfrentar os desafios e a coesão da liderança central do PCCh.

"A implementação dos princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do PCCh é a principal tarefa política de todo o Partido, tanto no presente quanto no futuro próximo", enfatizou Xi.

Ele notou que defender a liderança centralizada e unificada do Comitê Central do Partido é um dos princípios fundadores de um partido governante marxista maduro.

Xi pediu aos membros do Birô Político que mantenham um alto grau de unidade com o Comitê Central, continuem seguindo a bandeira, o curso e a vontade do Partido e mantenham lealdade absoluta ao Partido em todos os momentos e em todas as circunstâncias.

Ele pediu aos membros do Birô Político que prontamente solicitassem instruções e apresentassem relatórios ao Comitê Central sobre as principais decisões e questões, bem como assuntos importantes em seu trabalho.

Citando a capacidade política como a competência mais importante para os membros do Birô Político desempenharem suas funções, Xi os exortou a melhorar continuamente sua capacidade de julgamento político, pensamento político e implementação política.

Ele pediu aos membros do Birô Político que melhorassem constantemente sua competência na busca de um desenvolvimento de alta qualidade, nos serviços ao povo e na prevenção e neutralização de riscos.

Xi destacou que, para tornar realidade o grande projeto previsto no 20º Congresso Nacional do PCCh, é necessário que funcionários de todos os níveis assumam responsabilidades e façam contribuições.

As autoridades devem levar adiante o espírito de luta, pesquisar profundamente para superar as dificuldades e desafios no caminho à frente e aproveitar o espírito de luta indomável para abrir novos horizontes para nossa causa, sublinhou Xi.

Ele exortou os membros do Birô Político a assumir a liderança no fortalecimento do pensamento sistêmico e no aumento da consciência política, ter em mente todo o país e agir de acordo com os interesses gerais do Partido e do país.

Eles também são solicitados a se proteger e se opor ao comportamento egocêntrico, ao descentralismo e ao comportamento que desrespeita as regras.

Os membros do Birô Político devem examinar a si mesmos e implementar com firmeza as medidas recentemente revisadas da decisão de oito pontos da liderança central do Partido sobre a melhoria da conduta, para enfrentar os problemas crônicos com ênfase em formalidades inúteis e burocratismo, disse Xi.

Xi destacou que o Partido sempre representou os interesses fundamentais de todo o povo chinês. Nunca representou nenhum grupo de interesse individual, grupo de poder ou estrato privilegiado.

Os membros do Birô Político devem dar o exemplo cumprindo o código de conduta honesta e assumindo a liderança no cumprimento da responsabilidade política pela governança do Partido, enfatizou Xi.

Xi disse que os membros do Birô Político devem ser rigorosos com seus familiares, parentes e pessoas ao seu redor, e nunca permitir que eles busquem interesses ilegítimos tirando proveito de seu poder e influência.

