Em reunião da ONU, EUA trocam farpas com Rússia, que denuncia: 'levaram nazistas ao poder na Ucrânia'

Em reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), os russos acusaram os norte-americanos de aumentarem propositalmente as tensões

247 - Em reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), a Rússia e os Estados Unidos (EUA) trocaram farpas nesta segunda-feira, 31, enquanto aumentam as tensões entre os dois países diante da possibilidade de um conflito militar na Ucrânia.

Os russos acusaram os norte-americanos de aumentarem propositalmente as tensões e denunciaram os EUA por terem levado "nazistas puros" ao poder em Kiev — na ocasião do golpe na Ucrânia em 2014. Já os norte-americanos dizem que os russos arrumam pretextos para invadir o país vizinho (o que o governo russo nega).

“E eles estão tentando, sem qualquer base factual, pintar a Ucrânia e os países ocidentais como os agressores para fabricar um pretexto para o ataque”, disse a embaixadora dos EUA, Linda Thomas-Greenfield, acrescentando que a mobilização da força militar da Rússia ao longo das fronteiras da Ucrânia é “a maior mobilização” na Europa em décadas.

As tensões aumentaram após os EUA começarem um processo para colocar a Ucrânia na Otan para aumentar a pressão contra a Rússia.

Apesar da situação na reunião desta segunda, deve haver mais conversas diplomáticas nesta semana.

'EUA mentem para a comunidade internacional'

Tass - Os Estados Unidos estão tentando enganar a comunidade mundial sobre o estado real das coisas em torno da Ucrânia e as razões para a atual explosão de tensões globais, disse o representante permanente russo nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia, nesta segunda-feira.

"Em sua nota explicativa da iniciativa de convocar a reunião de hoje, a delegação dos EUA disse que considera o envio de tropas russas em território russo uma ameaça à paz internacional. Não é apenas uma interferência inadmissível nos assuntos internos de nosso país, mas também uma tentativa de enganar a comunidade internacional sobre a situação real na região e as razões para as atuais tensões globais", disse ele em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação na Ucrânia.

"Na verdade, eles sugerem que convoquemos uma reunião do Conselho de Segurança sobre palpites malucos e acusações infundadas que refutamos repetidamente", observou ele.

"Além disso, o formato aberto sugerido pelos Estados Unidos, juntamente com o tema extremamente provocativo, torna este encontro um exemplo clássico de diplomacia de megafone, tocando para a galeria que repetidamente chamamos para sair", disse o diplomata russo. "Não achamos que isso ajudará a consolidar o Conselho. Pelo contrário, entendemos perfeitamente que o zelo de nossos colegas americanos em espalhar histeria em torno de suas próprias alegações sobre os planos agressivos da Rússia usando o Conselho de Segurança da ONU entre outros meios coloca nossos colegas do Conselho de Segurança Esta histeria não é menos prejudicial para a Ucrânia, cujo presidente [Vladimir Zelensky], como já devem ter ouvido, pediu recentemente aos países ocidentais que parassem de criar histeria infundada em torno do destacamento de tropas russas na fronteira O barulho está prejudicando a economia ucraniana. 'Não precisamos desse pânico', disse Zelensky. Mas parece que é do interesse daqueles que estão exaltando o tema de uma mítica ameaça russa.

Ele lembrou que vários funcionários de alto escalão em Kiev vêm dizendo em público nas últimas semanas que não há ameaça à Ucrânia por parte da Rússia. As autoridades ucranianas "dizem claramente que não veem tais atividades" de que os Estados Unidos estão falando, afirmou Nebenzia.

O diplomata russo pediu a seus colegas que parem de usar o Conselho de Segurança da ONU como uma ferramenta "para realizar as posições de propaganda do Ocidente" e "reiterem seu compromisso" com a resolução 2202, que é "uma base legal internacional para o acordo ucraniano". Ele criticou a iniciativa dos Estados Unidos de chamar esta reunião do Conselho de Segurança da ONU como uma "proposta provocativa".

Recentemente, os meios de comunicação ocidentais e ucranianos têm ecoado alegações sobre a possível agressão da Rússia contra a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anteriormente classificou tais declarações como "vazias e infundadas" e seu objetivo é aumentar as tensões. Ele enfatizou que a Rússia não representa nenhuma ameaça a ninguém, mas não descartou possíveis provocações para justificar as declarações em questão e alertou que as tentativas de usar a força para resolver a crise no sudeste da Ucrânia teriam consequências mais graves.

