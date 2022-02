Em reunião do Conselho de Segurança da ONU, Brasil pede saída de tropas dos arredores da Ucrânia

Apoie o 247

247 - Em reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU para discutir o risco de guerra na Ucrânia, o Brasil fez um pedido para que haja a retirada de militares da região.

O colegiado se reuniu na noite desta segunda-feira (21) em Nova York, horas depois de o presidente Vladimir Putin reconhecer as repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, e enviar tropas em apoio aos separatistas.

"Renovamos nosso apelo para que todas as partes envolvidas mantenham o diálogo", defendeu o embaixador Ronaldo Costa Filho, que chefia a missão do Brasil na ONU. "Um inescapável primeiro objetivo é um cessar-fogo imediato, com uma desmobilização das tropas e equipamentos militares em solo. Essa desmobilização militar será um passo importante para construir confiança entre as partes, fortalecer a diplomacia e buscar uma solução sustentável para a crise."

O representante brasileiro também defendeu as leis internacionais e ressaltou a importância de princípios como a integridade territorial dos países-membros da ONU, informa a Folha de S.Paulo.

