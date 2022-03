Em reunião na ONU, Moscou acusa Ucrânia de impedir a evacuação de civis para a território russo

"O regime de Kiev impede a saída de civis que querem ir para a Rússia, porque teme que as pessoas revelem as ações dos radicais ucranianos", afirmou diplomata na ONU edit

247 - De acordo com o representante russo na Organização das Nações Unidas, Vasili Nebenzia, Kiev usa "ameaças, intimidações, chantagens, violência física e o uso mortal de armas" contra aqueles que querem se refugiar no país vizinho, informa o site de notícias RT.

"O regime de Kiev impede a saída de civis e estrangeiros que querem ir para a Rússia, porque teme que as pessoas, uma vez livres, revelem a verdade sobre as ações dos radicais ucranianos", afirmou o diplomata durante uma sessão do Conselho de Segurança da Organização sobre a situação humanitária na Ucrânia.

"Trata-se de ameaças, intimidação, chantagem, violência física e uso mortal de armas", disse Nebenzia. Ele citou como exemplo a declaração do prefeito da cidade de Sumy, Alexander Lysenko, que garantiu na segunda-feira que "nenhum civil deixará a Rússia e aqueles que tentarem serão fuzilados".

Ao mesmo tempo, o embaixador observou que as autoridades ucranianas “ignoram o fato de que refugiados ucranianos já se dirigiram a regiões russas”. No total, "mais de 168.000 pessoas" chegaram à Rússia oriundas da Ucrânia, incluindo 5.550 nas últimas 24 horas, disse Nebenzia. Ele também chamou de "absurdo" os pedidos das autoridades ucranianas para a evacuação de áreas controladas pela Rússia, afirmando que "nenhum dos habitantes desses assentamentos expressou sua vontade de sair".

