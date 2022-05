Em teleconferência, Scholz e Biden concordam em não reconhecer ganhos territoriais russos

As duas autoridades também denunciaram "comentários recentes da liderança russa buscando desacreditar a liderança ucraniana democraticamente legitimada" edit

Sputnik Brasil - Líderes seguem com a política de isolamento russo em suas decisões e alegam através de porta-voz alemão que Ucrânia precisa ser "mais substancialmente apoiada".

Nesta quinta-feira (5), durante uma teleconferência entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, os dois líderes informaram que ambos os governos não vão reconhecer quaisquer ganhos territoriais russos na Ucrânia, disse um porta-voz alemão segundo a Reuters.

"Eles concordaram que a Ucrânia precisava ser mais substancialmente e continuamente apoiada na prática de seu legítimo direito de autodefesa", acrescentou o porta-voz.

As duas autoridades também denunciaram "comentários recentes da liderança russa buscando desacreditar a liderança ucraniana democraticamente legitimada".

Em fevereiro, Moscou reconheceu as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk com o Kremlin afirmando que o reconhecimento dessas regiões aconteceu em consequência do não cumprimento dos Acordos de Minsk.

