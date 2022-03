Em telefonema, Biden promete a Zelensky US$ 500 mi em assistência financeira

Apoie o 247

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que Washington planeja fornecer mais US$ 500 milhões em "assistência orçamentária direta" a Kiev, após conversa por telefone entre os dois nesta quarta-feira, 30, informa o site Politico.

A Casa Branca forneceu assistência financeira e militar à Ucrânia diversas vezes desde o início da operação militar russa no país vizinho, em 24 de fevereiro.

No telefonema, Biden e Zelensky discutiram “como os Estados Unidos estão trabalhando 24 horas por dia para atender aos principais pedidos de assistência à segurança da Ucrânia, os efeitos críticos que essas armas tiveram no conflito e os esforços contínuos dos Estados Unidos com aliados e parceiros para identificar capacidades adicionais para ajudar os militares ucranianos a defender seu país”, de acordo com documento da Casa Branca.

Zelensky, em seu próprio resumo da conversa, que durou cerca de uma hora, tuitou que compartilhou com Biden sua “avaliação da situação no campo de batalha e na mesa de negociações”. Os líderes também discutiram “apoio defensivo específico, um novo pacote de sanções reforçadas [e] ajuda macrofinanceira e humanitária”, segundo Zelensky.

