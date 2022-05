Em Tóquio, Biden lança iniciativa comercial com países asiáticos

Apoie o 247

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançou uma iniciativa comercial com 12 países asiáticos, chamada Estrutura Econômica para a Prosperidade do Indo-Pacífico (IPEF, na sigla em inglês). A iniciativa foi lançada nesta segunda-feira, 23, em Tóquio, onde Biden se reuniu com o premiê japonês, Fumio Kishida.

Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos EUA, disse que Japão, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul vão aderir ao acordo. Índia, Cingapura, Malásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas, Tailândia e Brunei também devem aderir, informa o jornal Financial Times.

“O fato de termos esse alcance e um número significativo de países parceiros no térreo para o lançamento indica que há um profundo interesse em toda a região”, disse Sullivan.

A secretária de comércio dos EUA, Gina Raimondo, disse que o IPEF é um “importante ponto de virada na restauração da liderança econômica dos EUA na região” que forneceria aos países “uma alternativa à abordagem da China”.

A China faz parte de um acordo comercial mais amplo na região, com 15 membros -- a Parceria Econômica Abrangente Regional, ou RCEP em inglês. O acordo também inclui o Japão e a Coreia do Sul, bem como os 10 membros da Asean.

Biden apoia determinação de Kishida em fortalecer Forças Armadas

Em Tóquio, Biden ainda apoiou o plano do Japão de reforçar suas Forças Armadas. O presidente dos EUA elogiou a determinação de Kishida em fortalecer as capacidades de defesa do Japão, disse a Casa Branca em comunicado após a reunião.

Os dois líderes se comprometeram a trabalhar em estreita colaboração contra o “comportamento cada vez mais coercitivo da China que contraria o direito internacional”, afirmou o comunicado.

Separadamente, a emissora pública japonesa NHK disse que Biden apoiou a adesão do Japão no grupo de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

