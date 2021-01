Em vídeo de despedida da presidência, Trump afirma que “está apenas começando”

Revista Fórum - O presidente não-reeleito dos Estados Unidos, Donald Trump, preparou um vídeo de despedida do governo para esta terça-feira (19), seu último dia no comando dos EUA. Ele pediu orações para o próximo governo, comandado pro Joe Biden, e sinalizou que sua jornada “está apenas no começo”.

Em vídeo de 20 minutos, o republicano faz um balanço sobre o seu governo e afirma ter cumprido com suas promessas de campanha. No discurso, ele fala sobre “valores” e diz que chegou ao governo como um “verdadeiro outisider”, “contra o sistema”.

“Enquanto nos preparamos para passar o poder para um novo governo ao meio-dia de quarta-feira, quero que vocês saibam que o movimento que nós iniciamos está apenas começando”, declarou o mandatário.

