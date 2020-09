Em vídeo, Lewis Hamilton denuncia queimadas na Amazônia

247 - O piloto britânico Lewis Hamilton protagoniza um vídeo em que expressa sua preocupação com o meio ambiente e especialmente com a devastação da Amazônia.

Hamilton denuncia em vídeo da organização de defesa ambiental WWF (sigla em inglês de “Fundo Mundial para a Natureza”), o aumento das queimadas no Brasil, informa a Revista Fórum.

“No último verão (europeu, equivalente ao inverno no hemisfério sul), a Floresta Amazônica queimou. As queimadas foram deliberadas, focadas no desmatamento. Isso causou uma devastação generalizada e um sofrimento inimaginável para as comunidades indígenas e a vida selvagem que vive lá”, explica Hamilton no começo do vídeo, enquanto sustenta um palito de fósforo acesso, em cena que se entrelaça com várias outras mostrando as queimadas recentes na região.

Após a intervenção de outros ativistas, também segurando palitos de fósforo e explicando as consequências negativas para o planeta relativas à destruição da Amazônia, o piloto aparece novamente para completar sua participação, dizendo que “se nós perdermos a Amazônia, nós perderemos a luta contra a crise climática. E o tempo está correndo”.

