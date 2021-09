Em visita ao noroeste da China, Xi Jinping pede implantação de novo conceito de desenvolvimento

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, inspecionou nos dias 13 e 14 a província de Shaanxi, noroeste da China.

Durante a inspeção, Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, salientou as necessidades de aplicar as decisões e disposições do Comitê Central, seguir o enfoque geral do trabalho de buscar o desenvolvimento com estabilidade, implementar o novo conceito de desenvolvimento, valorizar as tradições revolucionárias e promover a emancipação da mente, a reforma e a inovação.

O líder chinês também enfatizou que é preciso coordenar a prevenção e controle da epidemia e o desenvolvimento econômico e social, manter o equilíbrio entre o desenvolvimento e a segurança, e integrar-se ao novo paradigma do desenvolvimento.

Na viagem, Xi Jinping, acompanhado por dirigentes da província de Shaanxi, visitou vários locais, como empresa química, aldeia, local revolucionário e escola.

