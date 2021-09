Em visita de inspeção no noroeste da China, Xi Jinping observa trabalhos de construção da civilização ecológica

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do país, Xi Jinping, inspecionou nesta segunda-feira (13) a cidade de Yulin, na província de Shaanxi, noroeste do país.

Durante sua inspeção, o líder chinês visitou a Companhia Limitada de Indústria Química de Yulin do Grupo China Energy, a aldeia de Gaoxigou, no distrito de Mizhi, e a velha sede revolucionária de Yangjiagou. Xi Jinping verificou as situações da economia circular e da utilização abrangente do carvão, do tratamento da erosão da terra e da construção da civilização ecológica, além da proteção e utilização de sedes antigas revolucionárias.

