Em visita surpresa, Boris Johnson se encontra com Zelensky em Kiev

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, fez uma visita surpresa a Kiev neste sábado (9) e se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O encontro foi divulgado através de uma foto postada pela Embaixada da Ucrânia no Reino Unido no Twitter.

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 9, 2022

O vice-chefe do gabinete do presidente ucraniano, Andrei Sybiha, também confirmou o encontro através de sua conta no Facebook.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A visita de Boris Johnson a Kiev acaba de começar com um encontro com o presidente Zelensky. O Reino Unido é um líder no apoio à defesa da Ucrânia. Um líder na coalizão antiguerra. Um líder nas sanções contra o agressor russo", disse Sybiha.

A chegada de Johnson à capital ucraniana não havia sido anunciada anteriormente e detalhes sobre a reunião ainda não foram divulgados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quinta-feira (7), ministros das Relações Exteriores da Otan concordaram em aumentar a ajuda militar à Ucrânia, conforme noticiado.

A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, e os membros da aliança concordaram em Bruxelas em ajudar os militares ucranianos a atualizarem seu "equipamento da era soviética para o padrão da Otan".

"Concordamos em aumentar o apoio à Ucrânia e também reconhecemos que o conflito entrou em uma fase nova e diferente com uma ofensiva russa mais concentrada. [...] Concordamos que os países forneçam equipamentos novos e mais pesados ​​à Ucrânia para que possam responder a essas novas ameaças da Rússia. Concordamos em ajudar as forças ucranianas na transição de seus equipamentos da era soviética para equipamentos padrão da Otan", afirmou Truss.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação especial militar para "desmilitarização e desnazificação da Ucrânia".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE