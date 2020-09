Embaixada americana diz que ataque de Pompeo contra Maduro não aconteceu, foi erro do tradutor

247 - A embaixada norte-americana afirmou que o secretário de Estado Mike Pompeo, dos Estados Unidos, não disse ‘vamos tirar [Nicolás] Maduro de lá’ durante sua visita ao estado de Roraima na semana passada. A embaixada afirmou à imprensa que a frase divulgada foi ocasionada por um erro do tradutor da missão diplomática contra a Venezuela.

A embaixada entrou em contato com o G1 na noite de sábado, 19, informando que a frase não foi dita por Pompeo e solicitando uma correção, segundo o jornal O Globo. A reportagem do jornal informou que a embaixada enviou a transcrição do pronunciamento de Pompeo para veículos de comunicação.

Procurado pelo G1, o tradutor contratado pela embaixada confirmou que “não se lembra de nada” e que “pode ter sido um erro de tradução”. “Tradutores não lembram de nada, porque se a gente fosse lembrar de tudo que a gente traduz ia ser extremamente complicado. Então, a gente escuta o que a gente traduz, traduz e esquece”, disse ao G1.

"O nosso mundo está consistente. E a gente vai tirar essa pessoa e vai colocar no lugar certo", foi a tradução divulgada. Segundo a transcrição da embaixada, Pompeo teria dito na realidade: "nossa vontade é sólida, nosso trabalho será incansável e chegaremos ao lugar certo".

