TASS - As acusações de Washington de que Moscou comete crimes de guerra nada mais são do que "mais uma farsa destinada a desacreditar a operação militar especial", disse a embaixada russa nos Estados Unidos nesta sexta-feira (26).

"O Departamento de Estado continua a difundir especulações sobre os 'campos de filtragem' supostamente montados por nós na República Popular do Donetsk, bem como o envolvimento das Forças Armadas da Federação Russa na destruição de instituições educacionais, médicas e culturais na República Popular de Lughansk. Esta é outra falsificação destinada a desacreditar a operação militar especial russa", disse o serviço de imprensa da embaixada em um comunicado.

A missão diplomática russa observou que "a Rússia está comprometida em observar as normas do Direito Internacional Humanitário". Por sua vez, a embaixada sublinhou que "em 2014, representantes de Kiev anunciaram o uso de 'medidas especiais' contra residentes do sudeste da Ucrânia, destinadas a identificar pessoas que supostamente "poderiam estar associadas a separatistas, sobre o expurgo de todos os que os serviços especiais ucranianos suspeitassem de deslealdade aos neonazistas que se estabeleceram em Kiev. Desde então, as ações das autoridades ucranianas tornaram-se cada vez mais brutais. Os Estados Unidos optaram por não tomar conhecimento disso por oito anos”, disse a embaixada.

