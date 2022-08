Embaixada da Argentina desmente fake news de Bolsonaro sobre uso da linguagem neutra no país

"O governo do presidente Alberto Fernández não proíbe, mas jamais oficializou o uso da linguagem inclusiva no país", disse a embaixada em resposta à fake news de Jair Bolsonaro edit

247 - A embaixada da Argentina no Brasil desmentiu a afirmação feita por Jair Bolsonaro de que o país teria oficializado o uso da linguagem neutra. “O governo do presidente Alberto Fernández não proíbe, mas jamais oficializou o uso da linguagem inclusiva no país”, disse a embaixada à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

“Pelo contrário: o tema segue gerando debate e a linguagem já foi até mesmo proibida nas escolas de Buenos Aires, a capital do país”, completou a representação diplomática.

A afirmação de Bolsonaro foi publicada nas redes sociais na segunda-feira (2). Na ocasião, ele disse lamentar "a oficialização da 'linguagem neutra' pela Argentina"

"No que isso ajuda o seu povo?. A única mudança provocada é que agora há 'desabastecimente', 'pobreze'e 'desempregue'. Que Deus proteja os nossos irmãos argentinos e os ajude a sair dessa difícil situação", ironizou em seguida.

