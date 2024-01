Embaixada da Palestina na África do Sul organiza evento em apoio ao processo na Corte Internacional de Justiça

Apoie o 247

247 - A Embaixada da Palestina na África do Sul organizou nesta quinta-feir (11) um evento em suas instalações em apoio à equipe jurídica sul-africana que processa Israel por cometer o crime de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça, informaa Wafa.

Uma delegação, incluindo funcionários do Congresso Nacional Africano na província de Gauteng, parlamentares, um grande grupo de embaixadores árabes e estrangeiros acreditados em Pretória, bem como ativistas de direitos humanos e especialistas jurídicos, participaram no evento.

Os participantes assistiram à primeira audiência da equipe de defesa sul-africana e proferiram palavras de apoio à equipe presente em Haia.

O Embaixador Hanan Jarrar do Estado da Palestina na República da África do Sul expressou a sua gratidão aos participantes pelo seu envolvimento neste dia histórico para a Palestina, a África do Sul e o mundo.

Ela juntou a sua voz a milhões de pessoas na Palestina e em todo o mundo, apreciando a iniciativa da África do Sul e desejando sucesso à equipe na consecução dos seus objetivos, com foco principal num cessar-fogo imediato em Gaza e na abertura de corredores humanitários.

