Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 1º de dezembro (Sputnik) - A Embaixada da Rússia em Ottawa criticou o governo canadense por espalhar a narrativa promovida por Kiev sobre a fome soviética da década de 1930 e retratar os ucranianos étnicos como as únicas vítimas da tragédia.



No Holodomor Memorial Day, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau emitiu um comunicado chamando a fome soviética da década de 1930, conhecida na Ucrânia como Holodomor, um "genocídio contra o povo ucraniano", que ele diz ter sido "orquestrado" por Joseph Stalin para "impor total controle sobre a Ucrânia, destruir a vontade do povo e apagar sua identidade".



"É uma pena que sucessivos governos do Canadá tenham optado por acreditar nessa desinformação sem se preocupar em verificar os fatos ou consultar pesquisadores sérios. Mais do que isso, ao apoiar cegamente essa narrativa alimentada pela parte ultranacionalista da diáspora ucraniana, Ottawa também facilita a disseminação de mentiras anti-históricas, para dizer claramente. É desumano e um insulto à memória de todas as vítimas da Fome dos anos 1930", disse a embaixada em um comunicado na quarta-feira.



A embaixada lembrou que a fome em massa da década de 1930 afetou não apenas os ucranianos, mas também russos, bielorrussos e cazaques, entre outros. A missão também apontou para o fato de que a esmagadora maioria das vítimas na Ucrânia eram na verdade russos étnicos "uma vez que a fome afetou regiões predominantemente povoadas por russos no leste e no sul (Kharkov, Donetsk, Dnepropetrovsk, Odessa)".



Os diplomatas também notaram que a proporção de mortos para toda a população é considerada a mais alta no Cazaquistão, entre todos os povos da antiga União Soviética.



A embaixada lembrou a Ottawa que a UNESCO em 2007 e a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em 2010 rejeitaram o conceito de "Holodomor" como um "genocídio de ucranianos".



A Resolução 1723 PACE reconheceu que "milhões de pessoas na Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Rússia e Ucrânia perderam suas vidas como resultado da fome em massa", disse o comunicado.



Com mais de 1,4 milhão de canadenses reivindicando ascendência ucraniana, o país abriga uma das maiores comunidades ucranianas do mundo. Muitos chegaram ao Canadá junto com poloneses e russos durante a Grande Fome.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.