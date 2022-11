Embaixada da Rússia em Varsóvia, na Polônia, é atacada

Apoie o 247

RT - A embaixada da Rússia na Polônia foi atacada por criminosos desconhecidos na semana passada, disse o vice-porta-voz do Ministério das Relações Exteriores na quinta-feira, acrescentando que Moscou exige que a Polônia abra uma investigação sobre o assunto.

Falando em um briefing regular, o vice-porta-voz Ivan Nechaev revelou que “na noite de 11 de novembro para 12 de novembro, indivíduos desconhecidos tentaram atacar nossa missão diplomática em Varsóvia duas vezes”. Segundo Nechaev, eles jogaram sinalizadores e garrafas com líquido inflamável por cima da cerca da embaixada.

Enquanto isso, a polícia polonesa estava apenas “observando passivamente” sem fazer nenhuma tentativa de prender os infratores, afirmou o oficial. Ele disse que o incidente, ocorrido no coração da capital polonesa perto de prédios do governo, é preocupante e mostra que Varsóvia está em “violação flagrante” de suas obrigações em relação à proteção de missões diplomáticas.

Nechaev exortou Varsóvia a “garantir a segurança das missões diplomáticas e consulares russas” e exigiu que as autoridades investiguem o incidente e levem os perpetradores à justiça.

Depois que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro, suas missões estrangeiras no exterior foram repetidamente vandalizadas. Em 26 de fevereiro, a placa de sinalização da Embaixada da Rússia em Varsóvia foi borrifada com tinta e várias janelas foram quebradas. No mesmo mês, pessoas que protestavam na embaixada na Irlanda arrancaram o brasão russo do prédio.

Em 9 de maio, Sergey Andreev, enviado da Rússia na Polônia, foi atacado por manifestantes, que o atiraram com tinta vermelha enquanto ele depositava flores no Cemitério Militar Soviético em Varsóvia para comemorar a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

