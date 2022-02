Embaixada da Rússia na França diz que navio de carga russo foi detido no Canal da Mancha

Apoie o 247

Sputnik - A embaixada da Rússia na França confirmou à Sputnik a detenção de navio de carga no Canal da Mancha após receber uma chamada do capitão da embarcação.

"A embaixada recebeu uma chamada urgente do capitão do navio de carga russo, em que ele relatou sobre a interceptação da embarcação pelas autoridades francesas no Canal da Mancha", informou entidade diplomática.

Observa-se também que o departamento consular da Embaixada contactou de imediato as autoridades francesas para obter esclarecimento sobre o assunto. "Os resultados serão relatados mais adiante", concluiu embaixada.

Um navio mercante russo foi interceptado no Canal da Mancha, informa a agência France Press com referência à prefeitura marítima francesa.

O Baltic Leader, um navio de carga de 127 metros que transportava veículos para São Petersburgo é "fortemente suspeito de estar ligado a interesses russos alvo de sanções", disse Veronique Magnin, porta-voz do gabinete da Prefeitura Marítima francesa à agências de notícias.

A porta-voz da Prefeitura Marítima, Véronique Magnin, denominou a medida de um sinal de "firmeza" na aplicação das sanções contra a Rússia devido à crise na Ucrânia, dizendo que medidas deste tipo são "raras". Relata-se que os funcionários aduaneiros franceses teriam entrado no navio para conduzir "verificações e investigações".

