Embaixada da Ucrânia no Irã retira referência a falha do motor como causa de acidente de avião

KIEV (Reuters) - A embaixada da Ucrânia no Irã retirou uma referência inicial a uma falha do motor como causa de um acidente com um avião ucraniano que caiu logo após decolar de Teerã nesta quarta-feira.

A representação diplomática afirmou, em um segundo comunicado sobre a queda, que as causas não haviam sido divulgadas e que quaisquer comentários anteriores não eram oficiais.

Questionado em uma entrevista em Kiev se o avião poderia ter sido derrubado por um míssil, o primeiro-ministro ucraniano, Oleksiy Honcharuk, fez um alerta contra especulações até que os resultados de uma investigação sejam conhecidos.

O premiê também disse que a Ucrânia proibiu voos sobre o espaço aéreo iraniano por seus aviões a partir de 9 de janeiro.