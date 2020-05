Embaixada do Brasil na França é alvo de protesto por descaso com coronavírus (VÍDEO)

A embaixada do Brasil em Paris amanheceu nesta quinta-feira (21) com cartazes em protesto contra o governo de Jair Bolsonaro que tem demonstrado desleixo com a Covid-19 edit

247 - O muro da Embaixada do Brasil na França, situada num dos bairros mais sofisticados de Paris, amanheceu nesta quinta-feira (21) com placas e cartazes denunciando o governo de Jair Bolsonaro por seu descaso com o coronavírus. As palavras de ordem pedem a saída de Bolsonaro.

O vídeo foi divulgado no Twitter da escritora e professora de filosofia na Université Paris 8, Márcia Tiburi.

Embaixada do Brasil na França hoje de manhã: pic.twitter.com/6jdbOD7IZ7 May 21, 2020

Na véspera, o embaixador do Brasil na França, Luís Fernando Serra, enviou carta ao diretor editorial do jornal Le Monde, Luc Bronner, pela publicação de um texto contra Jair Bolsonaro e atacou governadores do Brasil.



