Embaixada dos Estados Unidos em Israel entra em alerta sobre possibilidade de ataques com mísseis

De acordo com o jornalista Lucas Rohan, a embaixada enviou alerta para os norte-americanos que vivem na região por conta de um possível ataque com mísseis. "A Embaixada pede que os cidadãos dos EUA fiquem vigilantes e tomem medidas apropriadas para aumentar sua segurança" edit

247 - A embaixada dos Estados Unidos em Israel enviou alerta de segurança para os norte-americanos que moram no país por conta de um possível ataque com mísseis que podem sofrer. A informação é do jornalista Lucas Rohan.

"A Embaixada pede que os cidadãos dos EUA fiquem vigilantes e tomem medidas apropriadas para aumentar sua segurança, já que incidentes como mísseis, geralmente ocorrem sem aviso", diz o aviso.