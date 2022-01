Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia mantém suas atividades

Apoie o 247

WASHINGTON, TASS – A Embaixada dos EUA em Kiev continuará com seu trabalho apesar das recentes instruções às famílias de diplomatas americanos para deixar a Ucrânia, disse um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA.

O Departamento de Estado dos EUA ordenou no domingo que famílias de diplomatas americanos e alguns de seus funcionários diplomáticos em Kiev, na Ucrânia, deixassem o país. "Em 23 de janeiro de 2022, o Departamento de Estado autorizou a saída voluntária de funcionários contratados diretos dos EUA e ordenou a saída de familiares elegíveis da Embaixada de Kiev devido à ameaça contínua de ação militar russa", diz o comunicado. "Os cidadãos dos EUA na Ucrânia devem considerar partir agora usando opções de transporte comerciais ou outras disponíveis para uso privado".

O alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA disse mais tarde em uma coletiva de imprensa que a missão diplomática americana continuaria com suas funções em Kiev e Kristina Kvien, Encarregada de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia, permaneceria no país. .

"O compromisso dos Estados Unidos com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia é inabalável", disse o funcionário em uma coletiva de imprensa. "A Embaixada dos EUA em Kiev continua operando e a encarregada de negócios, Kristina Kvien, permanece na Ucrânia."

O funcionário também disse que os Estados Unidos continuarão prestando assistência militar à Ucrânia e, no caso de uma possível escalada, "os Estados Unidos fornecerão material defensivo adicional à Ucrânia acima e além do já fornecido".

