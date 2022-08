Embaixada dos EUA em Kiev pede a seus cidadãos que abandonem já o território ucraniano

Apoie o 247

Sputnik - "A Embaixada dos EUA insta os cidadãos americanos a partir da Ucrânia usando agora opções de transporte terrestre disponíveis, se for seguro fazê-lo", diz um comunicado no site da missão diplomática.

Conforme o comunicado, o Departamento de Estado dos EUA "tem informações de que a Rússia está intensificando os esforços para lançar ataques contra a infraestrutura civil da Ucrânia e instalações governamentais nos próximos dias".

A última vez que a embaixada em Kiev lançou um apelo idêntico aos seus cidadãos foi em 14 de julho.

As autoridades ucranianas esperam a escalada do conflito militar na quarta-feira (24), no Dia da Independência da Ucrânia. A administração de Kiev proibiu organizar eventos públicos na cidade de 22 a 25 de agosto devido ao risco de "ataques de mísseis e bombas".

