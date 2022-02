Embaixada dos EUA na Rússia volta a falar em possíveis atentados; Moscou rejeita

Apoie o 247

Sputnik - A Embaixada dos EUA na Rússia soltou um comunicado, neste domingo (20), em que alerta para possíveis atentados em Moscou, São Petersburgo e áreas fronteiriças à Ucrânia e recomenda que os norte-americanos deixem o país.

"De acordo com fontes da mídia, houve ameaças de ataques a shopping centers, estações de trem e metrô e outros locais de afluência pública nas principais áreas urbanas, incluindo Moscou e São Petersburgo, bem como em áreas de maior tensão em toda a fronteira russa com a Ucrânia", relatou a embaixada em comunicado.

Assim, a missão diplomática sugeriu que os cidadãos norte-americanos na Rússia tomem medidas para deixar o país sem depender do governo dos EUA.

"Reveja seus planos de segurança pessoal. Tenha planos de evacuação que não dependam da assistência do governo dos Estados Unidos", pediu a missão.

Os EUA e outros países ocidentais acusam a Rússia de preparar uma invasão à vizinha Ucrânia. Moscou rejeita as suspeitas e acusa a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) de procurar pretextos para enviar mais equipamentos militares às fronteiras russas.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o Ocidente desencadeou uma "histeria" para encobrir a sabotagem da Ucrânia aos Acordos de Minsk, que lançam as bases para uma solução política para o conflito armado interno em Donbass.

