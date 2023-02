Embaixada dos EUA notificou Moscou sobre visita de Biden a Kiev por motivos de segurança

No início do dia, Biden chegou a Kiev para uma visita não anunciada pela primeira vez desde o início da operação especial da Rússia edit

MOSCOU, 20 de fevereiro (Sputnik) - A embaixada dos EUA notificou o lado russo sobre a visita do presidente dos EUA, Joe Biden, a Kiev, principalmente por razões de segurança, disse uma fonte à RIA Novosti na segunda-feira.



No início do dia, Biden chegou a Kiev para uma visita não anunciada pela primeira vez desde o início da operação especial da Rússia e se reuniu com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Mais tarde, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos notificaram a Rússia sobre a visita de Biden a Kiev algumas horas antes de sua partida para fins de desconflito, mas não entraram em mais detalhes sobre o assunto devido à sua natureza delicada.

