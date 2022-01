Embaixada russa em Washington acusa EUA de apoiar grupos neonazistas na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, TASS – Juntamente com o apoio político de Washington, os neonazistas ucranianos recebem uma “carta branca” por provocações, disse a embaixada russa nos EUA em comunicado no Facebook.

"Os serviços de imprensa do Departamento de Estado dos EUA e do Pentágono quase diariamente se gabam de seus esforços para aumentar a assistência militar ao regime de Kiev. As autoridades dos EUA fazem isso sabendo que as armas letais americanas acabarão nas mãos de militantes e terroristas. na Ucrânia. Juntamente com o apoio político e material de Washington, os neonazistas, de fato, recebem uma 'carta branca' por provocações e ações militares no Donbass", diz o comunicado.

O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, disse na terça-feira que os EUA planejam enviar mais ajuda militar à Ucrânia. Outro lote de armas chegou à Ucrânia na terça-feira. De acordo com relatos da mídia, ele contém 300 mísseis antitanque Javelin.