TASS - Alguns meios de comunicação dos EUA começaram a "expressar um ponto de vista mais ou menos objetivo" em relação aos acontecimentos na Ucrânia. No entanto, a retórica da maioria deles permanece abertamente anti-Rússia, disse a Embaixada russa nos EUA nesta segunda-feira (25).

"Observamos que alguns meios de comunicação americanos começaram a expressar um ponto de vista mais ou menos objetivo em relação aos eventos na Ucrânia. Alguns meios de comunicação citam sem omissões as declarações de 23 de abril de um briefing do chefe da Força Russa de Proteção Química e Biológica, o tenente-general das Forças Armadas da Rússia Igor Kirillov sobre os EUA e a Otan preparando provocações com o uso de armas de destruição em massa posteriormente culpando nosso país. Essa abordagem da cobertura da operação militar especial nos EUA é um progresso, ainda que pequeno. Especialmente levando em conta a russofobia que é predominante aqui", disse o comentário publicado no canal Telegram da embaixada. A declaração observou que "os americanos comuns finalmente têm a oportunidade de julgar por si mesmos as causas e os objetivos das ações das tropas russas em solo ucraniano".

"No entanto, a retórica da maioria dos meios de comunicação permanece abertamente anti-Rússia. A calúnia está sendo espalhada na linha de declarações falsas das autoridades dos EUA.

A embaixada também expressou confiança de que "os planos de provocações com o uso de armas de destruição em massa tramados por Washington serão tornados públicos e condenados por todos". "O mundo não esquecerá as consequências devastadoras do uso de armas nucleares no Japão e produtos químicos tóxicos no Vietnã e no Iraque pelos americanos. É necessário evitar o surgimento de catástrofes ecológicas e humanitárias na região europeia", diz o comentário.

