Embaixador chinês no Brasil condena Otan pela guerra entre Rússia e Ucrânia

247 - Embaixador da China no Brasil, Yang Wanming falou à Folha de S. Paulo sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e apontou a responsabilidade dos Estados Unidos e da Otan pelo conflito.

Ele destacou os seguidos avanços da Otan pelo leste europeu e pediu reflexão dos países para as verdadeiras causas do conflito. "A China está profundamente triste ao ver o conflito entre Ucrânia e Rússia e extremamente preocupada com os danos causados a civis. A China sempre defende o respeito à soberania e à integridade territorial de todos os países. Ao mesmo tempo, a questão evoluiu num contexto histórico complexo. Após cinco rodadas consecutivas de expansão rumo ao leste pela Otan, a conjuntura de segurança no Leste Europeu já foi alterada há muito tempo, e a situação está extremamente instável. Os países devem fazer uma reflexão sobre as causas da situação atual".

"A China acredita que a segurança de um país não deve ser alcançada às custas de segurança de outros e que a segurança regional não pode ser alcançada pela expansão de blocos militares. A mentalidade da Guerra Fria deve ser descartada. A China pede que as partes mantenham a contenção necessária para evitar que a situação saia do controle. Em particular, devem ser evitadas as crises humanitárias em larga escala. A China apoia e encoraja todos os esforços diplomáticos que levem a uma resolução pacífica", completou.

