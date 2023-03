Embaixador chinês no Brasil enfatiza importância da cooperação entre os dois países em evento diplomático

Apoie o 247

Agência Brasil China - No dia 28 de fevereiro, o evento de recepção do embaixador chinês no Brasil, Zhu Qingqiao, foi realizado no clube naval de Brasília. O evento contou com a presença de várias autoridades do governo brasileiro, incluindo o secretário-geral da presidência, Marcio Macedo, a ministra da Ciência e Tecnologia, Margareth Menezes, o ministro da Agricultura, Paulo Teixeira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, o presidente da TV Bandeirantes, Johnny Saad, entre outros.

O evento começou às 18h30min, e os membros do governo foram recebidos pelo embaixador chinês, que expressou sua sincera gratidão pela presença das autoridades brasileiras. Após a abertura cerimonial, o embaixador Zhu Qingqiao iniciou seu discurso enfatizando que as relações entre China e Brasil devem ser aprimoradas, especialmente no que diz respeito à expansão da cooperação industrial entre os dois países. O evento foi uma importante iniciativa diplomática com o objetivo de fortalecer a amizade e as relações de cooperação entre China e Brasil.

O embaixador destacou a longa história de cooperação entre os dois países e afirmou que existem muitas oportunidades de colaboração a serem exploradas. Ele mencionou que as relações comerciais entre China e Brasil estão se fortalecendo e representam uma importante forma de cooperação entre os dois países. O embaixador também incentivou a cooperação em áreas como tecnologia e indústria, com o objetivo de criar mais oportunidades de negócios e empregos.

Além da cooperação industrial, o embaixador Zhu Qingqiao também destacou a importância da cooperação em outras áreas, como educação e intercâmbio cultural. Ele incentivou a troca de pessoal entre China e Brasil, a fim de que os dois países possam compreender melhor as respectivas culturas e valores. Após o discurso do embaixador, o evento se transformou em um ambiente de livre interação, permitindo que as autoridades e líderes empresariais de China e Brasil discutissem maneiras de fortalecer a cooperação entre os dois países.

Além do intercâmbio amistoso, o evento também contou com uma importante exposição chamada “Extraordinária Década Internacional da China”. A exposição apresentou as grandes conquistas e mudanças ocorridas na China na última década, incluindo economia, cultura, tecnologia, entre outras áreas. As fotografias expostas mostraram o rápido desenvolvimento e mudanças ocorridas na China nos últimos dez anos, incluindo as mudanças nas cidades chinesas, a construção da rede ferroviária de alta velocidade e o desenvolvimento de projetos científicos importantes. A exposição demonstrou as conquistas da China em termos de economia e tecnologia, além do aumento do padrão de vida do povo chinês.

O Secretário-Geral da Associação dos Chineses no Brasil, Jiang Youyang, também participou da reunião e destacou a importância do diálogo entre os dois países para fortalecer as relações bilaterais. Ele enfatizou que a Associação dos Chineses no Brasil está comprometida em promover a cooperação econômica e cultural entre a China e o Brasil, e que continuará trabalhando para fortalecer os laços entre as duas nações.

Além disso, Jiang ressaltou que a comunidade chinesa no Brasil tem contribuído significativamente para o desenvolvimento do país, e que deseja continuar cooperando com os brasileiros em todas as áreas. Ele ainda enfatizou a necessidade de combater o racismo e a xenofobia, que têm sido observados em alguns setores da sociedade brasileira, e de promover a integração e o respeito entre todas as comunidades.

