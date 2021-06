Embaixador chinês parabeniza o Brasil por voltar ao Conselho de Segurança da ONU

"A China está disposta a estreitar a cooperação com o Brasil neste âmbito para salvaguardar a autoridade da ONU e defender o multilateralismo verdadeiro", escreveu Yang Wanming edit

247 - O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, parabenizou o país pelo Twitter nesta sexta-feira (11) por sua eleição como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU pela 11ª vez na história em uma votação da Assembleia Geral. Com a eleição, o país retorna ao Conselho após dez anos.

Wanming manifestou o desejo dos chineses em estreitar laços com os brasileiros. "Parabéns ao Brasil por ter sido eleito membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A China está bem disposta a estreitar a cooperação com o Brasil neste âmbito para salvaguardar a autoridade da ONU e defender o multilateralismo verdadeiro", escreveu o embaixador.

Por meio de nota, o Itamaraty afirmou que "o resultado reflete o reconhecimento da histórica contribuição brasileira para a paz e a segurança internacionais".

"No Conselho de Segurança, o Brasil buscará traduzir em contribuições tangíveis a defesa da paz e da solução pacífica das controvérsias, dentre outros princípios inscritos na Constituição Federal de 1988 e na Carta das Nações Unidas. O País pretende, ainda, fortalecer as missões de paz da ONU e defender os mandatos que corroborem a interdependência entre segurança e desenvolvimento", diz o texto.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.