Embaixador da China no Brasil ironiza quantidade de vacinas enviadas pelos EUA: “Melhor que nada”

247 - O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, ironizou em suas redes sociais nesta quinta-feira (3) a ação dos EUA de enviar 6 milhões de doses de vacinas para 14 países da América Latina.

“Melhor que nada”, disse Yang Wanming ao compartilhar a notícia da jornalista Mônica Bergamo.





Saiba mais

Os Estados Unidos incluíram o Brasil na lista com mais de 40 países que receberão uma parte do primeiro lote de doações de vacinas contra a Covid-19, com 25 milhões de doses, anunciaram as autoridades norte-americanas nesta quinta-feira (3).

Ainda não se sabe, porém, quantas doses o Brasil receberá, porque terá que dividir 6 milhões de doses com 14 nações da América Latina.

