Embaixador da Ucrânia na Alemanha: "todos os russos são agora nossos inimigos"

RT - Em entrevista concedida a um jornal alemão e publicada na terça-feira, o embaixador da Ucrânia na Alemanha, Andrei Melnik, afirmou que seu país considera "todos os russos" como "inimigos".

"Vou dizer muito claramente: a Rússia é um Estado inimigo para nós. E todos os russos são inimigos da Ucrânia neste momento", declarou o diplomata durante sua conversa com o Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), afirmando que "não é nosso preocupação agora diferenciar entre maus russos e bons russos".

Com essas palavras, ele respondeu a uma pergunta sobre sua recusa em participar de um concerto beneficente organizado pelo presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, no qual músicos russos se apresentaram e um compositor ucraniano participou. Melnik chamou o evento de "provocação".

"Cada ação, mesmo um concerto, tem um objetivo e efeito específicos. Para mim, como embaixador da Ucrânia, ainda não está claro por que foi necessário tentar um gesto de reconciliação nessa situação, no sentido de 'ucranianos e russos sentarem-se juntos, fazer música, bater palmas e curtir a cultura'", disse ele.

Em sua opinião, Steinmeier "deliberadamente encenou isso como um 'sinal de paz'". "Ele queria que um pianista russo e um barítono russo se apresentassem e que o embaixador ucraniano se sentasse lá. Aí está uma provocação que ele não consegue entender", disse Melnik. Da mesma forma, quando questionado sobre sua hostilidade não apenas para com os cidadãos russos, mas também com a cultura russa, o embaixador observou que "no momento simplesmente não há razão para desfrutar da cultura russa junto com os russos".

Da mesma forma, o diplomata assegurou que nunca teve amigos russos, pois, segundo ele, o conflito entre os dois países "estava planejado há muitas décadas".

"E esta guerra está sendo realizada por pessoas, russos: alguns são enviados para esta guerra, outros escolhem estar lá por vontade própria. Na convicção de que querem destruir a Ucrânia. E então está claro para mim que, provavelmente, mesmo depois da guerra, a Rússia continuará sendo um estado inimigo", reiterou.

Após a entrevista, Melnik optou por dar mais ressonância às suas palavras e compartilhou em sua conta oficial no Twitter a capa do meio para o qual deu as declarações, acompanhando a publicação com a frase "Todos os russos agora são nossos inimigos".

Seu 'post' gerou inúmeras críticas de internautas, que não demoraram a enviar seus comentários, assim como alguns leitores do jornal.

"Sr. Melnik, representar uma nação inteira como inimiga não passa de fascismo. Você deveria se envergonhar. Não só por isso, mas também por seu comportamento em geral. Você deveria colocar sua energia em visitar refugiados, em vez de apressá-los", diz uma postagem.

"'Todos os russos...' Esta é a coisa mais estúpida que ouvi hoje. Declaração completamente injustificada e só contribui para uma maior escalada", diz outro. "Acho que todos os ucranianos também são nossos inimigos. O NYT agora também relata crimes de guerra na Ucrânia. Existem inúmeros vídeos na rede sobre isso", apontou outro usuário.

"Bem, eu sou russo, recebi muitos amigos ucranianos e um amigo meu de uma família ucraniana em minha casa em Berlim. Mas de acordo com sua lógica, eu também sou o inimigo", disse outro. "Com essa atitude, uma guerra nunca pode acabar. Ele está generalizando as pessoas. Além disso, tenho a impressão de que ele está liderando uma guerra de propaganda verbal contra a Alemanha, um país que ajuda tanto os ucranianos, mas nunca é suficiente. Um embaixador deve agir de forma diferente", diz outro.

No entanto, Melnik parece ter ignorado a opinião pública e, em um tweet na quarta-feira, ele desmentiu outro evento musical alemão no qual um violinista russo recebeu um prêmio. "Nunca mais visitarei Osnabrück. Bom dia, hipócritas 'construtores de pontes'. Essas 'pontes' musicais levam direto ao inferno", escreveu o diplomata.

Ich werde nie wieder Osnabrück besuchen. Schönen Tag noch, ihr heuchlerische “Brückenbauer”. Diese musikalischen “Brücken”führen direkt in die Hölle https://t.co/rOGzYshnzw — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 6, 2022

