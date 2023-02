Embaixador da UE no Brasil apaga postagem crítica à política externa de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez, apagou de sua conta no Twitter uma postagem crítica à solidariedade do presidente Lula com países latino-americanos.

A postagem sugeria que Lula abandonasse a defesa da independência de Cuba, Nicarágua e Venezuela e começasse a criticar os países por conta de um suposto déficit democrático.

O texto do colunista Demétrio Magnolli, publicado pela Folha de S.Paulo, destaca que o presidente desperdiçou “oportunidade de levantar a voz por eleições livres na Venezuela, uma abertura política em Cuba e o fim da selvagem repressão do regime de Ortega na Nicarágua”.

Ao compartilhar o artigo no Twitter no domingo (5), Ybáñez destacou um verso de Chico Buarque citado no artigo. “O tempo passou na janela e só Carolina não viu”, escreveu Ybáñez no post.

Após a polêmica, Ybáñez apagou a postagem e voltou atrás, dizendo que não concordava com o texto de Magnolli.

Gostaria de ressaltar que em minha conta pessoal no Twitter eu tenho o hábito de “retuitar” as opiniões de muitas outras pessoas que não são necessariamente as minhas. Tirar de lá uma opinião ou uma crítica específica não corresponde à realidade. — Ignacio Ybáñez 🇪🇺 (@IgnacioYbanez) February 5, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.