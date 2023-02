Embaixador diz que planos do Ocidente de infligir derrota estratégica à Rússia fracassaram

Apoie o 247

ICL

Sputnik - "Todo o mundo ocidental se virou contra nós. No entanto, hoje já está claro que os planos para infligir uma derrota estratégica ao nosso país foram frustrados", observou o embaixador russo nos EUA, Anatoly Antonov em uma reunião solene na embaixada por ocasião do Dia do Funcionário Diplomático.

Ele ressaltou que, ao longo do ano passado, a Rússia reconstruiu sua economia, fortaleceu seu poder militar e intensificou a cooperação com a maioria dos países.

"Sim, é difícil para nós. Sim, vivemos sob sanções econômicas. Eles até querem apagar o nome da nossa Pátria do mapa político do mundo", disse o embaixador.

"Diariamente, os diplomatas russos sentem o desejo dos inimigos de minar nossa amizade secular com os países da Comunidade de Estados Independentes [CEI], bem como da Ásia, África, América Latina", disse Antonov.

O diplomata enfatizou que a Rússia está determinada a trabalhar para a criação de uma ordem mundial democrática baseada na igualdade e no respeito pelo direito internacional, onde existam condições para o desenvolvimento justo de todos os países e onde os interesses nacionais sejam respeitados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.