Embaixador do Brasil nos EUA, Nestor Forster se diz honrado em comparecer a posse de Biden

247 - O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster, escolhido para o cargo em razão de sua afinidade ideológica com Jair Bolsonaro e pela simpatia pelo ex-presidente norte americano Donald Trump, escreveu no Twitter nesta quarta-feira (20) que se sentiu honrado em participar da cerimônia de posse do novo presidente dos EUA, Joe Biden.

Ele ainda afirmou estar "muito animado" para trabalhar com Biden.

O embaixador publicou uma foto em frente ao Capitólio, onde foi realizada a posse de Biden e da vice-presidente, Kamala Harris.

