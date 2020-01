Embaixador do Reino Unido abandona Teerã, segundo mídia

Embaixador do Reino Unido no Irã, Robert Macaire, deixou Teerã após suposta participação dos protestos antigovernamentais realizados no sábado (11,) realizados após a derrubada de um avião civil que matou as 176 pessoas a bordo e em meio ao aumento da tensão no Oriente Médio edit

Sputnik - O embaixador do Reino Unido no Irã, Robert Macaire, deixou Teerã após suposta participação dos protestos antigovernamentais realizados no sábado (11).

De acordo com a agência de notícias Tasnim, o embaixador britânico no Irã, Robert Macaire, partiu de Teerã.O primeiro vídeo divulgado pela polícia mostrando o embaixador do Reino Unido no Irã, Rob Macaire, e seu acompanhante participando de reunião ilegal em Teerã

Antes, a mídia informou que o governo do Irã considera a possibilidade de expulsão de Macaire de acordo com as leis internacionais após sua participação dos protestos em Teerã.

A agência Tasnim também tinha informado que Macaire foi detido por algum tempo, mas depois foi libertado. A mídia iraniana afirmou que o embaixador supostamente participou dos protestos realizados no sábado (11) em Teerã e "liderou algumas ações radicais". Tratava-se de uma ação de centenas de estudantes perto do edifício da Universidade Amir Kabir, na capital do Irã, que se reuniram para homenagear os mortos da catástrofe com o avião Boeing 737-800 ucraniano.

O avião Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines foi abatido involuntariamente pelo sistema de defesa antiaérea do país persa na quarta-feira (8). Morreram 176 pessoas, 167 passageiros do Irã, Ucrânia, Canadá, Alemanha, Suécia e Afeganistão e nove membros da tripulação.

O Irã sublinhou que se esperava um ataque por parte dos EUA e por isso o sistema de defesa antiaérea estava em alerta total.