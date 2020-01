Irã prende embaixador britânico acusado de conspirar contra o governo

Embaixador do Reino Unido no Irã, Rob Macaire foi detido durante as manifestações contra o governo iraniano. A informação é do ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab. "A detenção de nosso embaixador em Teerã sem razão ou explicação é uma violação flagrante da legislação internacional", disse. Tensão aumenta edit

247 - Autoridades iranianas detiveram neste sábado (11) o embaixador do Reino Unido no Irã, Rob Macaire, durante os protestos contra o governo do país localizado no Oriente Médio. A informação é do ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab.

"A detenção de nosso embaixador em Teerã sem razão ou explicação é uma violação flagrante da legislação internacional", declarou Raab.

Manifestantes iranianos pediram a saída do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, depois que autoridades do país admitiram seu exército derrubou um avião com 176 pessoas na última quarta-feira (8).

A tensão entre os EUA e o Irã aumentou depois que forças americanas mataram o general iraniano Qasem Soleimani no Iraque.