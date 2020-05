Embaixador dos EUA diz não saber por quanto tempo ficará suspensa a entrada de brasileiros no país

"Estamos colaborando muito bem com o Brasil sobre este tema. Mas, por enquanto, vamos continuar com estas medidas que anunciamos", disse Todd Chapman, embaixador dos EUA no Brasil edit

247 - O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, se reuniu na tarde desta quinta-feira (28) com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, e falou sobre a proibição da entrada de brasileiros em território estadunidense . Com informações de O Antagonista.

Chapman afirmou que não sabe quanto tempo durará tal medida determinada pelo presidente norte-americano, Donald Trump. “Não sabemos quanto tempo vai durar. [A gente] Sabe que no final de março essa medida foi implementada aqui no Brasil em relação a estrangeiros entrando aqui, e nós finalmente chegamos a este ponto com o Brasil".

“É claro que nós estamos fazendo tudo o que nossos países [podem] para a conexão dos nossos cidadãos. Estamos colaborando muito bem com o Brasil sobre este tema e esperamos que, quando passarmos por este tempo de pandemia, vamos poder retomar todas as nossas atividades de turismo, educação e tudo isso. Mas, por enquanto, vamos continuar com estas medidas que anunciamos".

