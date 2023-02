Embaixador russo em Washington diz que sanções ocidentais não funcionaram

Apoie o 247

WASHINGTON, TASS – As sanções dos EUA impostas contra a Rússia na sexta-feira são irracionais e não levarão Moscou a abandonar sua política independente, disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, comentando as restrições de Washington.

"Em 24 de fevereiro, o mundo testemunhou mais uma rodada de sanções econômicas e pessoais irracionais contra a Rússia e seus cidadãos. Eles mais uma vez querem que "soframos". Alguém realmente acredita que tais medidas farão nosso país desistir de seu curso independente , desviar-se do caminho escolhido em direção a um mundo multipolar baseado no princípio da segurança indivisível, no direito internacional e na Carta da ONU?" Antonov disse conforme citado pelo serviço de imprensa da embaixada.

Segundo ele, o governo de Washington não consegue entender que "novos suprimentos de armas, como todos os anteriores, apenas prolongam o conflito, levando a um derramamento de sangue contínuo e em nada ajudando a aproximar a paz".

Ele observou que o exército russo "continua fazendo grandes progressos na conclusão das tarefas que lhe foram impostas para defender a pátria" e "é apoiado por todo o país".

"Washington e seus aliados não estão tendo sucesso em suas tentativas de 'estrangular' a Rússia com sanções. Aprendemos a viver sob pressão econômica e política. A economia russa está sendo reajustada e nossas capacidades de substituição de importações estão aumentando. A agricultura da Rússia está demonstrando " Resultados impressionantes e invejáveis para muitos países. Mesmo as instituições de Bretton Woods estão prevendo crescimento para o nosso país já este ano" , destacou o Embaixador.

Na maioria dos países que instigaram as restrições, “a crise é intensa, eles enfrentam uma escassez crescente de bens e uma inflação galopante”, observou Antonov.

"A experiência anterior com sanções mostrou que elas prejudicam principalmente o mercado global e pioram a situação para os cidadãos comuns nos países que iniciam ou apoiam sanções imprudentes", disse o embaixador.

O diplomata chamou as alegações dos EUA sobre a Rússia estar "isolada" de "completamente falsas".

"Estamos cooperando com a comunidade internacional ainda mais ativamente do que antes. A única diferença é que agora estamos colocando a ênfase em Estados que estão prontos para trabalhar em bases mutuamente benéficas e iguais, em vez de ex-parceiros que perderam nossa confiança. .

"Dê uma olhada nos recursos da web de nossa Embaixada, veja as fotos. Você encontrará dezenas de amigos nossos da América Latina, Oriente Médio, Ásia, África, que vieram à missão diplomática russa em 23 de fevereiro para se juntar a nós na celebração Dia do Defensor da Pátria", enfatizou o Embaixador.

"Na verdade, Washington está destruindo deliberadamente o diálogo bilateral e as relações internacionais. E ninguém, inclusive no governo dos EUA, parece disposto a buscar uma saída para esse mergulho", concluiu o embaixador.

