Embaixador russo na ONU condena ataques dos EUA e Reino Unido ao Iêmen

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O Representante Permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, condenou as recentes ações militares dos Estados Unidos e do Reino Unido contra alvos Houthi no Iêmen. Nebenzya caracterizou os ataques como uma "óbvia agressão armada" e uma clara violação do Artigo 2 da Carta das Nações Unidas. Falando em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira, ele afirmou que as ações da coalizão representam mais uma instância de agressão militar coletiva do Ocidente no Oriente Médio. Nebenzya argumentou que os ataques careciam de autorização do Conselho de Segurança da ONU sob o Capítulo VII da Carta e descartou as justificativas da Casa Branca como "pseudo-legais" e não passíveis de crítica, segundo reportagem da agência Tass .

A intervenção militar dos Estados Unidos e do Reino Unido seguiu alertas dos Houthis, que ameaçaram ataques ao território israelita e o bloqueio de navios associados a Israel no Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb. De acordo com estimativas do Comando Central do Departamento de Defesa dos EUA, o grupo rebelde Houthi teria atacado mais de 20 embarcações no Mar Vermelho desde meados de novembro. Os ataques aéreos, realizados na noite de quinta-feira usando aeronaves, navios de guerra e submarinos, foram justificados pelo presidente dos EUA, Joe Biden, como resposta a "ataques Houthi sem precedentes" ao transporte marítimo no Mar Vermelho, enfatizando a necessidade de autodefesa.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: