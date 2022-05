Embaixador russo na Polônia é atingido por tinta vermelha jogada por manifestantes contrários à guerra na Ucrânia (vídeo)

Apoie o 247

Sergey Andreev, embaixador da Rússia na Polônia, foi atingido nesta segunda-feira (9) por tinta vermelha jogada contra ele por manifestantes poloneses contrários à guerra na Ucrânia. De acordo com o jornal Washington Post, o protesto aconteceu no momento em que o diplomata estava prestes a entrar em um cemitério de Varsóvia para homenagear os soldados do Exército russo que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, no chamado Dia da Vitória, como data é conhecida na Rússia.

Ainda segundo a reportagem, Andreev foi recebido por centenas de ativistas contrários à guerra da Rússia na Ucrânia. Em meio ao protesto, um dos manifestantes jogou a tinta contra o rosto do embaixador. “A polícia chegou ao local para ajudar o embaixador e outros membros de sua delegação a deixarem o local”, destaca o periódico.

O cemitério que seria visitado pelo embaixador abriga os restos mortais de cerca de 20 mil soldados do Exército Vermelho que morreram em combate contra as forças da Alemanha nazista.

Veja o vídeo:

