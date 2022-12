Embaixador russo nos EUA diz que Washington e Zelensky não estão prontos para paz

Apoie o 247

ICL

Sputnik - "As ações provocativas dos Estados Unidos estão constantemente levando a uma escalada cujas consequências não podem ser imaginadas", disse Anatoly Antonov, embaixador russo em Washington.

Antonov comentou a visita do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, ao Congresso norte-americano nesta quarta-feira (21). Segundo o diplomata, a visita do líder ucraniano aos EUA "mostrou que ele e a liderança dos EUA não querem a paz e não estão prontos para ela".

Anatoly Antonov enfatizou que Kiev e os EUA visam o conflito, a morte de mais soldados e "vincular ainda mais o regime ucraniano às necessidades de Washington".

"Encenada no estilo de Hollywood, acabou confirmando que as declarações do governo [dos EUA] sobre a falta de intenção de entrar em um confronto com a Rússia são uma 'frase vazia'", disse Antonov.

Em um comunicado, o diplomata apontou que "as teses que aparecem na mídia americana", após o encontro, "de que a Rússia não está interessada em alcançar a paz", são completamente falsas. Em seguida, explicou que posição de Moscou foi expressa repetidamente pelo presidente russo, Vladimir Putin.

"Basicamente, com rajadas de aplausos e sorrisos sarcásticos, foi anunciada [no Congresso dos EUA] a necessidade de continuar a 'guerra por procuração' contra nosso país. Até uma vitória completa sobre nós", afirmou.

Comentando a intenção de Washington de fornecer os sistemas Patriot a Kiev, o diplomata russo disse que "armas ocidentais são sistematicamente destruídas na Ucrânia pelo Exército da Rússia".

"Aqui, eles não podem deixar de perceber que as armas ocidentais estão sendo sistematicamente destruídas por nossos militares", disse Antonov.

Ele apontou que os sistemas de defesa aérea "seriam enviados apesar dos avisos de Moscou" sobre os riscos de prolongar o conflito indefinidamente.

"Acho que todos entendem perfeitamente que destino pode aguardar o pessoal que administrará esses complexos no território da Ucrânia", completou Antonov.

"Quero enfatizar que repetidamente tentamos e estamos tentando apelar ao bom senso em todos os níveis. Enfatizamos que as ações provocativas dos Estados Unidos estão constantemente levando a uma escalada cujas consequências não podem ser imaginadas", concluiu o diplomata.

