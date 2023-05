Embaixadora dos EUA na ONU critica declarações de Lula sobre a Ucrânia, mas elogia visita de Amorim a Kiev

Apoie o 247

247 - A embaixadora Linda Thomas-Greenfield, representante dos Estados Unidos junto à Organização das Nações, voltou a criticar nesta terça-feira (2) as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a Guerra da Ucrânia, durante visita ao Brasil, informa a Folha de S.Paulo.

A diplomata americana afirmou também que todas as iniciativas em busca da paz devem necessariamente incluir a Ucrânia, em aparente resposta à proposta de Lula de criação de um "clube da paz" com países que a diplomacia brasileira considera não alinhados a nenhum dos lados do conflito.

Linda Thomas-Greenfield está em uma viagem de quatro dias ao Brasil.

Na capital federal, foi recebida pela primeira-dama Rosângela Lula da Silva, e também pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a quem manifestou o "desapontamento" com as declarações feitas por Lula sobre a guerra na Ucrânia. Aomesmo tempo, ela ressaltou que o Brasil votou de forma consistente em favor de resoluções condenando a Rússia no Conselho de Segurança, recentemente, como no dia 23 de fevereiro deste ano.

A embaixadora disse ainda que todos os países são bem-vindos a atuar em favor das negociações de paz. No entanto, ressaltou que essas iniciativas não devem deixar a Ucrânia de fora e considera a ida de Celso Amorim a Kiev um aceno importante para simbolizar o princípio de neutralidade.

