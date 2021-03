Embarcação com 400 metros de comprimento encalha e bloqueia circulação no Canal de Suez

Atingido por rajadas de vento, um navio porta-contêineres encalhou no Canal do Suez, no Egito, o que bloqueou a circulação na rota marítima. O canal garante passagem de 10% do comércio marítimo internacional edit

247 - Atingido por rajadas de vento, um navio porta-contêineres encalhou no Canal do Suez, no Egito, o que bloqueou a circulação na rota marítima, umas das mais utilizadas do mundo. A embarcação tem 400 metros de comprimento (equivalente a quatro campos de futebol) e 59 metros de largura. A ocorrência foi registrada às 7h40 de terça-feira no horário local (2h no horário de Brasília).

O navio saiu da China e tinha como destino a cidade portuária de Rotterdam, na Holanda. O canal, inaugurado em 1869, garante passagem de 10% do comércio marítimo internacional. Em 2020, cerca de 19 mil navios utilizaram a rota. Os relatos foram publicados pelo portal Extra (RJ).

De acordo com a empresa dona da embarcação Ever Given, rebocadores e escavadores estão tentando resolver o transtorno.

O almirante Osama Rabie, da Autoridade do Canal do Suez (SCA), disse que foi reaberta uma seção mais antiga da hidrovia para aliviar o congestionamento causado pelo incidente.

Dezenas de navios ficaram paralisados ​​enquanto tentavam transitar entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo.

