Embora derrotados, EUA devem declarar 'vitória total' sobre o Irã nas próximas semanas

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo americano poderá declarar uma "vitória total" sobre o Irã nas próximas semanas. A declaração foi feita durante um comício virtual em apoio ao senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, que disputava as eleições primárias realizadas nesta terça-feira (8).

As informações foram publicadas pela CNN Brasil, que destacou as falas do presidente norte-americano sobre o andamento das negociações entre Washington e Teerã e as expectativas da Casa Branca para um possível acordo envolvendo o programa nuclear iraniano.

Durante o evento, Trump afirmou que as conversas com o governo iraniano estariam avançando e sinalizou confiança em um desfecho favorável aos interesses americanos.

"Estamos negociando agora, e eles querem fazer um ótimo acordo. Eles estão dispostos a nos dar tudo, estão dispostos a não nos dar nenhuma arma nuclear", disse Trump.

O presidente dos Estados Unidos também indicou que acredita estar próximo de alcançar um resultado que considera decisivo na disputa diplomática com o Irã.

"Acho que estamos vencendo essa batalha, mas vocês realmente vão vencê-la nas próximas duas semanas, quando declararmos vitória total. Será uma vitória total, acontecerá muito em breve, e os preços do petróleo cairão drasticamente", acrescentou.

A declaração reforça uma estratégia recorrente adotada por Trump ao longo das negociações com o Irã. Não é a primeira vez que o presidente estabelece um prazo de aproximadamente duas semanas para anunciar avanços significativos ou resultados concretos nas tratativas entre os dois países.

O atual cenário remete ao cessar-fogo anunciado em 7 de abril entre Estados Unidos e Irã. Na ocasião, a expectativa inicial era de que a trégua durasse duas semanas, período considerado suficiente para que as partes concluíssem um acordo destinado a encerrar o conflito.

Apesar do otimismo demonstrado por Trump em diferentes ocasiões, as negociações ainda enfrentam obstáculos. Em entrevista ao programa Meet the Press, o presidente foi questionado sobre os motivos que levaram o Irã a não aceitar rapidamente um acordo, mesmo após ele afirmar repetidamente que o país estaria interessado em concluir as negociações.

Ao responder, Trump destacou o orgulho nacional iraniano e a complexidade do processo diplomático.

"Porque eles são fortes. Eles são orgulhosos. Há coisas que eles nunca pensaram que fariam, mas que terão que fazer. Eles não têm escolha. E isso leva um tempo".

As declarações ocorrem em meio a um período de intensa atenção internacional sobre as relações entre Estados Unidos, Irã e Israel. O avanço das negociações envolvendo o programa nuclear iraniano continua sendo um dos principais temas da política externa americana, com impactos potenciais sobre a estabilidade regional e o mercado global de energia.

Caso um acordo seja formalizado, a expectativa do governo americano é de redução das tensões geopolíticas e de reflexos positivos no mercado de petróleo, tema citado por Trump ao projetar uma possível queda nos preços da commodity após a anunciada "vitória total".