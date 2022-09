Apoie o 247

Sputnik - O presidente dos EUA, Joe Biden, durante uma entrevista ao programa 60 Minutes, disse que haverá consequências se a Rússia decidir usar armas nucleares, químicas ou táticas contra a Ucrânia.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse recentemente que não poderia haver vencedores em uma guerra nuclear e que ela nunca deveria ser desencadeada, observando que a Federação da Rússia segue consistentemente a letra e o espírito do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP).

"Não. Não. Não. Isso mudaria o caráter da guerra como nunca desde a Segunda Guerra Mundial", disse Biden quando perguntado sobre qual seria sua resposta se a Rússia estivesse considerando usar armas nucleares táticas ou químicas na Ucrânia.

Biden acrescentou que a resposta dos Estados Unidos dependeria da extensão do que a Rússia fizer, mas que haveria consequências para atos hipotéticos.

No entanto, Biden se recusou a divulgar detalhes sobre quais são os planos de contingência dos Estados Unidos se a Rússia usar armas químicas ou nucleares na Ucrânia.

Em março, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou correspondências mostrando o papel fundamental de Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, no financiamento da pesquisa de patógenos em laboratórios que desenvolvem armas químicas na Ucrânia. O órgão russo também afirmou que Kiev explorou a possibilidade de pulverizar aerossóis a partir de drones Bayraktar.

A pasta da Defesa russa publicou e-mails entre o filho do presidente dos EUA e funcionários do Escritório de Redução de Ameaças do Departamento de Defesa (DTRA, na sigla em inglês), bem como contratados do Pentágono na Ucrânia.

Segundo Igor Kirillov, chefe da Defesa Contra Radiação Química e Biológica das Forças Armadas da Rússia, os e-mails sugerem que o filho do presidente teve papel-chave na arrecadação de fundos para empreiteiros americanos das multinacionais Black and Veach e Metabiota, permitindo que as empresas se envolvessem em estudos de patógenos em território ucraniano.

