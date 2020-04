Emboscada mata militar dos EUA na Síria

Sputnik Brasil - Um oficial estadunidense e dois membros das Forças Democráticas Sírias (SDF, na sigla em inglês) foram mortos na cidade de Al-Sur in Deir ez-Zor, na Síria, nesta segunda-feira (6).

Eles foram vítimas de uma emboscada que ainda não teve sua autoria identificada, informa a agência de notícias SANA. O oficial dos Estados Unidos ferido teria sido transferido para a base de Al-Shadadi, na zona rural do sul de Hasakah.

Até o momento, não há confirmação oficial do incidente.

As Forças Democráticas da Síria, uma coalizão de curdos sírios, árabes, turcomenos e outras nacionalidades, participam da luta contra o Daesh (grupo terrorista proibido na Rússia). O grupo coopera com a coalizão internacional liderada pelos EUA na Síria, que opera no país sem a aprovação do governo sírio.

