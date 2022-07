Embraer e BAE Systems acertam parceria de defesa para drone tripulado e C-390

Memorando estabeleceu uma parceria entre as empresas para colaborar nos mercados do Oriente Médio em prol do brasileiro C-390 edit

247 - A gigântica brasileira do setor aeronáutico Embraer e a britânica BAE Systems, uma das principais empresas de tecnologia de defesa do mundo, anunciaram nesta terça-feira, 19, uma joint-venture para a produção do drone tripulado eVTOL com fins militares.

O anúncio foi feito durante o Farnborough Airshow, na Inglaterra. As empresas estimam uma encomenda adicional de 150 unidades voltadas à defesa, que se somam aos 1.910 pedidos que a Embraer já angariou para o modelo.

“Nosso eVTOL pode ser adaptado para atender diversas aplicações essenciais neste mercado, como resposta humanitária e socorro em desastres. Essa colaboração também indica que o mercado de defesa pode ser mais sustentável e, ao mesmo tempo, permite que a Eve permaneça focada em explorar o mercado de Mobilidade Aérea Urbana”, disse o copresidente da Eve (empresa da Embraer que desenvolve os carros voadores), André Stein.

As empresas anunciaram planos para trabalhar juntas no eVTOL em dezembro de 2021, com a BAE Systems sendo classificada como parceira estratégica da Eve, que foi listada na Bolsa de Valores de Nova York no início deste ano.

“As equipes da BAE Systems e da Embraer continuarão trabalhando juntas para explorar como a aeronave, projetada para o mercado de mobilidade urbana, pode fornecer capacidade econômica, ser sustentável e adaptável como uma variante de defesa,” disse o presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança, Jackson Schneider.



Um outro memorando estabeleceu uma parceria entre as empresas para colaborar nos mercados do Oriente Médio em prol do brasileiro C-390, com foco inicial na Arábia Saudita, disse a Embraer.

