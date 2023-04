Embraer e empresas portuguesas assinam memorando para produzir Super Tucanos padrão Otan em Portugal

Apoie o 247

247 - A Embraer, fabricante de aviões brasielira, firmou um memorando de entendimento com empresas aeroespaciais de Portugal nesta segunda-feira (24). O acordo foi assinado em um evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estava em visita a Portugal, e do primeiro-ministro do país, António Costa.

“Entre os diferentes desdobramentos do memorando, destaca-se o potencial relacionamento estratégico nas áreas de desenvolvimento e integração de sistemas envolvendo o A-29 Super Tucano, em sua recém-lançada versão A-29N, voltada para o atendimento das necessidades dos países membros da Organização Tratado do Atlântico Norte (Otan)”, diz em nota à imprensa Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

O memorando foi assinado com as seguintes empresas: Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA), Empordef Tecnologias de Informação, S.A. (ETI), GMVIS Skysoft, S.A. (GMV) e a OGMA S.A.

“O objetivo principal do memorando é o desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial de Defesa de Portugal, reforçando a sua capacidade de desenvolver atividades de engenharia, pesquisa e desenvolvimento. Assim, a Embraer reforça seu compromisso estratégico de longo prazo com Portugal no desenvolvimento de seu ecossistema aeroespacial e de defesa”, diz o comunicado da empresa.

A expectativa é que as aeronaves Super Tucanos passem a ser produzidas em solo português e, assim, Portugal abra portas para vendas a outros países da Otan. (Com informações da CNN Brasil).

